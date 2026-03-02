Anoto Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anoto Group Registered hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Anoto Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Anoto Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,150 SEK vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Anoto Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 22,37 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,07 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -25,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at