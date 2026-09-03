Anoto Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anoto Group Registered lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Anoto Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 64,16 Prozent auf 6,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at