Anquiro Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anquiro Ventures hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at