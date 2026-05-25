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25.05.2026 06:31:29
Anquiro Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Anquiro Ventures präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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