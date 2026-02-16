ANRAKUTEI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ANRAKUTEI hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 53,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ANRAKUTEI 32,51 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ANRAKUTEI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at