Anritsu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Anritsu hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anritsu 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 232,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anritsu 210,9 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,610 USD gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,18 Prozent auf 779,48 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 741,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at