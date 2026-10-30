Anritsu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Anritsu lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 36,73 Milliarden JPY gegenüber 28,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at