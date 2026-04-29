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29.04.2026 06:31:29
Anritsu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Anritsu präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 41,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,21 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 36,39 Milliarden JPY gegenüber 32,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 91,20 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Anritsu 70,42 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Anritsu 117,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 112,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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