Ansal Buildwell gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ansal Buildwell präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,31 INR. Im Vorjahresviertel waren -6,320 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 151,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 168,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 66,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at