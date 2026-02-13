Ansal Buildwell mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ansal Buildwell hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,90 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,430 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 25,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 73,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ansal Buildwell 95,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at