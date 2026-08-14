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14.08.2026 06:31:29
Ansal Buildwell: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ansal Buildwell präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 6,85 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ansal Buildwell noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,12 Prozent auf 182,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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