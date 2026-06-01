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01.06.2026 06:31:29
Ansal Buildwell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ansal Buildwell hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,13 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Ansal Buildwell mit einem Umsatz von insgesamt 147,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,09 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ansal Buildwell ein Gewinn pro Aktie von 10,78 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 446,35 Millionen INR – eine Minderung um 15,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 530,66 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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