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01.06.2026 06:31:29
Ansal Housing Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ansal Housing Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,10 INR gegenüber -2,600 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 699,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,370 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,60 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 23,21 Prozent auf 3,41 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Ansal Housing Construction 4,45 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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