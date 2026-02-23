23.02.2026 08:26:38

Anschlag auf Berliner Stromnetz: Frist für Millionen-Belohnung endet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Frist für die ausgelobte Millionen-Belohnung für Hinweise zu den Tätern des mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlags auf das Stromnetz in Berlin läuft in Kürze ab - doch bislang ist nichts von einem Fahndungserfolg der Polizei bekannt. Eine Million Euro wurde demjenigen versprochen, der den Ermittlern bis zum 24. Februar entscheidende Informationen gibt, die zur Aufklärung des Brandanschlags vom 3. Januar führen.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Zahl der eingegangenen Hinweise seit Bekanntgabe der Belohnung durch das Bundeskriminalamt vor einem Monat. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach Anfang Februar von einer Vielzahl von Hinweisen und drückte seine Hoffnung aus, jemand aus der linksextremistischen Szene könnte die Täter kennen und der Polizei einen Tipp geben.

Durch den Anschlag wurde die Stromversorgung von 45.000 Haushalten im Südwesten der Hauptstadt tagelang unterbrochen./rab/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag schwächer tendieren. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
