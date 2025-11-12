Anshin Guarantor Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anshin Guarantor Service hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 8,38 JPY. Im letzten Jahr hatte Anshin Guarantor Service einen Gewinn von 5,79 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent auf 1,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at