Anshin Guarantor Service präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anshin Guarantor Service lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,83 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anshin Guarantor Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at