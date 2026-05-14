Anshin Guarantor Service stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anshin Guarantor Service präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -6,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,16 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at