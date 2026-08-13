|
13.08.2026 06:31:29
Anshin Guarantor Service verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Anshin Guarantor Service hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -5,44 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,720 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Anshin Guarantor Service im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anshin Guarantor Service 1,48 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!