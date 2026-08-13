Anshin Guarantor Service verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anshin Guarantor Service hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -5,44 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,720 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Anshin Guarantor Service im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anshin Guarantor Service 1,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at