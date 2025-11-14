Anshuni Commercials legte Quartalsergebnis vor

Anshuni Commercials hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14,68 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,88 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at