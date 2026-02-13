Anshuni Commercials präsentierte Quartalsergebnisse

Anshuni Commercials hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anshuni Commercials ein EPS von 5,55 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at