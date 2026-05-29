Anshuni Commercials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anshuni Commercials hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 22,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anshuni Commercials ein Ergebnis je Aktie von -0,280 INR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Anshuni Commercials mit einem Umsatz von insgesamt 40,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 106,27 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 36,020 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Anshuni Commercials ein Ergebnis je Aktie von 9,15 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26480,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 427,94 Millionen INR, während im Vorjahr 1,61 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at