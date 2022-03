Ansprüche im VW-Abgasskandal: Verjährung bei juristischen Personen erst in 30 Jahren

Die Verjährung trete in dieser Causa bei juristischen Personen erst in 30 Jahren ein, geht aus einem Entscheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) hervor. Viele Betroffene könnten nach Angaben von Anwälten nun ihre Ansprüche wieder geltend machen.

Ein österreichisches Unternehmen, das namentlich nicht genannt werden will, hat zwischen 2011 und 2015 bei verschiedenen Händlern insgesamt 26 VW-Dieselfahrzeuge gekauft und wegen den Abgasmanipulationen dann auf Schadenersatz geklagt. Das Erstgericht hatte das Klagebegehren wegen Verjährung abgewiesen, das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der Klägerin dann teilweise Folge. Der OGH hat das Teilurteil des Berufungsgerichts nun aufgehoben und die Rechtssache insoweit zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Der OGH habe sich der in der Literatur bereits überwiegend vertretenen Argumentation mittlerweile angeschlossen und ausgesprochen, dass der Anspruch gegen eine juristische Person erst in 30 Jahren verjähre, wenn deren Organ einen Dritten durch eine qualifiziert strafbare Handlung schädige, heißt es im Entscheid. Dies gelte auch, wenn die den Schaden herbeiführende Handlung vor Inkrafttreten des Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) gesetzt wurde.

Die Wiener Kanzlei Breiteneder vertritt das betroffene Unternehmen und viele andere Kläger im Rahmen des VW-Dieselskandals. Trotz der nunmehr wieder möglichen Anspruchsgeltendmachung sei "dies kein Ruhepolster für Geschädigte", hieß es in einer Stellungnahme der Kanzlei. Zumindest ein Privatbeteiligtenanschluss sollte umgehend erledigt werden, denn erst damit oder mit einer Klage könne man Ansprüche auch gegenüber VW geltend machen, empfiehlt die Kanzlei.

In Deutschland und in Österreich laufen in der Causa seit Jahren zahlreiche Gerichtsverfahren. Wobei sowohl VW wie auch Privatkläger Erfolge erzielen konnten. Im Jahr 2015 hat die US-Umweltbehörde EPA dem Volkswagen-Konzern Verstöße gegen das Umweltschutzgesetz "Clean Air Act" vorgeworfen und damit den Diesel-Abgasskandal ins Rollen gekommen ist. VW hat in den USA über 27 Mrd. Euro an Schadenersatz und Strafschadenersatz bezahlt. Laut Medienberichten hat VW in der Causa bisher mehr als 32 Mrd. Euro an Bußgeldern, Entschädigungen und Rechtskosten ausgegeben oder zur Seite gelegt.

cri/ivn

(APA)