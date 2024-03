Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland setzt sich fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im Februar fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 14.000 mehr als im Vormonat und 194.000 (0,4 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Der Anstieg fiel damit weniger stark aus als im Februar-Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre 2022 und 2023 (plus 62.000 Personen).

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2024 03:16 ET (07:16 GMT)