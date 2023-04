Anstieg der Erzeugerpreise verlangsamte sich im März weiter

Der Anstieg der Erzeugerpreise für den Produzierenden Bereich hat sich im März weiter eingebremst. Der Erzeugerpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Im Februar und Jänner 2023 hatte die Jahresveränderungsrate noch plus 11,7 Prozent bzw. plus 14,3 Prozent betragen.

"Der Anstieg von 7,7 Prozent im Jahresabstand ist der niedrigste Wert seit Juni 2021", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Dies sei "ein Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck weiter abnimmt". Vor allem im Energiebereich seien die Preissteigerungen "allerdings weiterhin hoch".

Der Anstieg des Erzeugerpreisindex im März war laut Statistik Austria hauptsächlich auf höhere Preise im Bereich Energie (+15,1 Prozent) zurückzuführen. In den Monaten Februar und Jänner wurden aber noch Energie-Preissteigerungen um 28,4 Prozent bzw. 36,6 Prozent verzeichnet.

Die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahresmonat sowohl für haltbar gemachtes Fleisch und Fleischerzeugnisse (März: +10,4 Prozent, Februar: +14,7 Prozent) als auch für Milch und Milcherzeugnisse (März: +11,4 Prozent, Februar: +15,6 Prozent) verlangsamten sich im März. Weiterhin hohe Teuerungsraten gab es bei Back- und Teigwaren (März: +16,0 Prozent, Februar: +16,5 Prozent).

Der Rückgang des Erzeugerpreisindex um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat Februar 2023 resultierte laut Statistik Austria überwiegend aus Preisrückgängen in den Bereichen Energieversorgung (-3,7 Prozent) sowie der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (-1,2 Prozent).

cri/sag

WEB http://www.statistik.at/