easyJet Aktie

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WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

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10.07.2026 16:55:59

Ansturm auf Billigairline: Warum US-Finanzriesen jetzt um Easyjet buhlen

Amerikanische Investoren nehmen die europäische Luftfahrt ins Visier: Mit Castlelake und Apollo kämpfen gleich zwei US-Schwergewichte um Easyjet. Luftfahrtexperte Wissel erklärt im Interview das Millionen-Poker um Slots und Flotten sowie die Folgen für die Ticketpreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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