Answearcom Spolka Akcyjna Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat am 01.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Answearcom Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 556,1 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 532,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden PLN in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at