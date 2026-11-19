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19.11.2026 06:31:28
Answearcom Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Answearcom Spolka Akcyjna Bearer gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Answearcom Spolka Akcyjna Bearer 0,080 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 438,7 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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