Answearcom Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat am 22.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,43 PLN gegenüber 0,150 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 436,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 399,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at