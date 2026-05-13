Answearcom Spolka Akcyjna Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,36 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,190 PLN je Aktie erzielt worden.

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 378,8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 352,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at