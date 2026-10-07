PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
07.10.2026 14:27:30
ANTA Sports Becomes PUMA's Largest Shareholder With Acquisition Of 29.06% Stake
(RTTNews) - PUMA (PUMG.DE, PUM.DE) said ANTA Sports Products Limited is its new largest shareholder following the successful completion of the acquisition of the 29.06% stake previously held by Artémis SAS. The ANTA Group completed its acquisition of a 29.06% stake in PUMA SE from Artémis SAS, the investment company of the Pinault family, for 1.51 billion euros in cash. PUMA will continue to operate as an independently managed company.
ANTA Sports will seek adequate representation on PUMA's Supervisory Board. The Group currently has no plans to make a takeover offer for PUMA.
At closing on Frankfurt Exchange, PUMA shares were trading at 22.55 euros.
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Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22,48
|-2,09%