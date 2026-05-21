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21.05.2026 06:31:29
Antalpha Platform: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Antalpha Platform hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Antalpha Platform 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,35 Prozent auf 20,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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