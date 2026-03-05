Antalpha Platform: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Antalpha Platform hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 79,68 Millionen USD – ein Plus von 67,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Antalpha Platform 47,45 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at