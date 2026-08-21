Antalpha Platform zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Antalpha Platform hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,22 Prozent auf 12,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at