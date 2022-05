Anteil der Kinder an Gesamtbevölkerung leicht gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anteil der Kinder an der Bevölkerung in Deutschland hat leicht zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren von den 83,2 Millionen Menschen, die Anfang 2021 hierzulande lebten, 10,7 Millionen Kinder im Alter bis einschließlich 13 Jahre. Die Kinder machten damit einen Anteil von 12,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus.

"Damit ist der Anteil seit dem Tiefststand Anfang 2015 (12,2 Prozent) in den vergangenen Jahren wieder leicht gestiegen", erklärten die Statistiker. Der Grund dafür seien höhere Geburtenzahlen. Laut den Angaben wurden von 2010 bis 2014 im Schnitt rund 682 200 Kinder pro Jahr geboren. Von 2015 bis 2020 waren es dann jährlich etwa 775 600 Neugeborene. Nach vorläufigen Ergebnissen erreichte die Geburtenzahl für 2021 mit 795 500 sogar den höchsten Stand seit 1997.

Im Vergleich liegt der Kinderanteil in Deutschland allerdings unter dem EU-Durchschnitt von 14 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil in Italien (11,9 Prozent) und am höchsten in Irland (18,6 Prozent). Das Bundesamt gab die Daten anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni bekannt./jto/DP/eas