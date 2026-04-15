Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
15.04.2026 11:27:40
Anteile zurückgekauft: Ankerkraut-Gründer holen ihre Firma von Nestlé zurück
Mit ihrem eigenen Gewürzunternehmen landen Anne und Stefan Lemcke einen großen Erfolg. Die Übernahme durch den Nestlé-Konzern bringt ihnen 2022 jedoch Kritik von vielen Kunden ein. Nun kommt es zur Kehrtwende.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firma Holdings Corp
Analysen zu Firma Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firma Holdings Corp
|0,00
|300,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,09
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.