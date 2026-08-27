Antera Ventures I hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Antera Ventures I veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at