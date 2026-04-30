Antera Ventures I mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Antera Ventures I präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Antera Ventures I hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 31,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Antera Ventures I im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 33,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,37 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 21,62 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at