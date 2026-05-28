Antera Ventures I präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Antera Ventures I lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,8 Millionen CAD – eine Minderung von 32,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at