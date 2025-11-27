Antera Ventures I präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Antera Ventures I hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at