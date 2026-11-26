Antera Ventures I veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Antera Ventures I im vergangenen Quartal 2,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Antera Ventures I 3,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at