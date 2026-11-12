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12.11.2026 06:31:28
Anteris Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Anteris Technologies hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 AUD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,950 AUD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anteris Technologies 0,7 Millionen AUD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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