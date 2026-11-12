Anteris Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anteris Technologies hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 AUD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,950 AUD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anteris Technologies 0,7 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at