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12.11.2026 06:31:28
Anteris Technologies Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Anteris Technologies Global hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anteris Technologies Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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