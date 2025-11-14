Anteris Technologies Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anteris Technologies Global hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 44,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at