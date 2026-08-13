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13.08.2026 06:31:29
Anteris Technologies Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anteris Technologies Global hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 62,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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