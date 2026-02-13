Antero Midstream: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Antero Midstream hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 314,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,860 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Antero Midstream ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at