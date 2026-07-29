Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026
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29.07.2026 23:03:07
Antero Midstream Corporation Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Antero Midstream Corporation (AM) announced a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $113.515 million, or $0.24 per share. This compares with $124.513 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Antero Midstream Corporation reported adjusted earnings of $131.020 million or $0.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $327.244 million from $305.472 million last year.
Antero Midstream Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113.515 Mln. vs. $124.513 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.26 last year. -Revenue: $327.244 Mln vs. $305.472 Mln last year.
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