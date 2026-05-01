Antero Midstream stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Antero Midstream lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte Antero Midstream ebenfalls ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 308,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 335,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at