Antero Midstream stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Antero Midstream präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Antero Midstream noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 349,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Antero Midstream 312,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at