Antero Midstream verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Antero Midstream hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,170 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Antero Midstream mit einem Umsatz von insgesamt 241,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 919,98 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 898,20 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,704 USD und einen Umsatz von 947,79 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at