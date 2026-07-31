Antero Midstream vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Antero Midstream hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Antero Midstream noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 350,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 323,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at